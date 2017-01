Mes 10h de live sur RE7 entre souffrance psychologique, et mal de cœur, le jeu reste énorme, je pense que même étant fan de la licence, sa sera la surprise de l'année, à voir car mon GOTY étant déjà NieR Automata même si il est pas sortie

posted the 01/25/2017 at 01:15 PM by shincloud