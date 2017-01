Beaucoup de personnes se demandent si le jeu qui fait fureur depuis plus d'une année sur PS4, XboX et PC arrivera un jour sur la nouvelle console de Nintendo.Les développeurs se sont exprimés à propos d'un portage de Rocket League sur la Switch. Ils se disent très intéressés par le projet de la console mais queet qu'il faut croiser les doigts ensemble...Attendent-ils de voir le succès de la Switch?Pas d'approche de la part de Nintendo?En gros, entre être intéressé et se mettre à l'ouvrage, il y a un monde!Propos d'un développeur de Psyonix: