L'info est assez rare pour être signalée ! Square Enix qui d'habitude ne propose rien en Europe (on a tous connu les commandes en import avec les douanes !) a décidé de sortir la bande son de FFV chez nous sous le label Sony Classical !(plus besoin d'aller sur CDJapan^^)Autant il y a de quoi discuter de la qualité du jeu, autant la musique reste le point fort incontestable de ce FF ! Avec 4 CD (près de 100 pistes), ce CD ira rejoindre ma petite collection d'OST (parmi quelques raretés comme Actraiser ou Dragon Quest 8 !)Je ne citerai que l'inoubliable Somnus comme exempleElle arrive le 3 février, soit la semaine prochaine. En préco à 26€ sur Amazon, prix raisonable pour une fois.L'album Piano Collections est lui dispo en précommande sur la boutique de Square Enix !

Who likes this ?

posted the 01/25/2017 at 08:13 AM by megaman87