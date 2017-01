Voici une Information concernant le jeu Super Mario Odyssey :Alors que le trailer a été ajouté le 12 janvier, il dépasse déjà les 10 millions de vues sur YouTube, faisant de ce trailer la troisième vidéo la plus vue de la chaine Nintendo America, derrière la première présentation de la Nintendo Switch et du trailer E3 2016 du jeu The Legend of Zeld a: Breath of the Wild, dont le dernier trailer a d’ailleurs dépassé les 6.5 millions de vues. Pour se donner un ordre d’idée, voici les vues des autres trailers :– Mario Kart 8 Deluxe: 3 millions– Sonic Mania : 2.5 millions– Splatoon 2 : 2 millions– Arms : 1.75 millions– Xenoblade Chronicles 2 : 1.25 millions– Super Bomberman R : 1.2 millions– 1-2-Switch : 1.1 millions– Puyo Puyo Tetris : 400 000Pour rappel, le jeu Super Mario Odyssey sortira en fin d’année, uniquement sur Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/super-mario-odyssey-trailer-tops-ten-million-views-on-nintendos-north-american-youtube-page/