Bonjour! Comme bien souvent, les Trophées d'un jeu apparaissent avant la sortie de celui-ci. Et Final Fantasy XII The Zodiac Age n'échappe pas à la règle! C'est donc à l'adresse suivante que vous pourrez les consulter. Je précise que si vous n'avez jamais fini le jeu, vous prenez le risque d'être légèrement spoilé, vous voilà prévenu. https://www.exophase.com/game/final-fantasy-Ⅻ-the-zodiac-age-ps4/trophies/fr/ Si vous connaissez le jeu, vous pourrez vous rendre compte que trois d'entre-eux se détachent nettement des autres : le Bestiaire(si vous avez déjà fait la chasse des monstres rares vous comprendrez), les Fusions d'Impulsions(coucou Trou Noir), et enfin les 100 étages rempli de monstres. Bref contrairement à Final Fantasy XV, Square-Enix n'a pas pris le joueur pour un débutant dans l'obtention du Platine de ce jeu! Pour finir, sachant que les Trophées sont désormais connu, il est fort probable que la date de sortie du jeu soit dévoilé le 31 janvier, lors de la conférence de Square-Enix pour les 30 ans de la série! Vivement^^

Who likes this ?

posted the 01/25/2017 at 06:27 AM by ouroboros4