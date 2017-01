______







Pour ceux qui se posent encore la question et qui voient la Scorpio comme une « Xbox One upgradée » (il y en a), sachez que le document de Eurogamer date et que les choses ont bien changé depuis comme nous le révèlent les développeurs de Ori.





Ils clarifient les choses en balayant tout doute possible : " La Xbox sera bien une console next gen à part entière qui sera juste rétrocompatible avec votre ludothèque actuelle"



Développeur de Ori - https://pbs.twimg.com/media/C29JmvBUcAAod9t.jpg:large