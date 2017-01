Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Sony annonce qu’un Bundle Ps4 Slim 1 To sera commercialisé en Europe en même temps que le jeu, le 01 mars prochain. Ce Bundle contiendra une Ps4 Slim donc, une manette, une copie du jeu et un abonnement de 3 mois au PlaySation Plus. Concernant le fait que le jeu aurait subi un downgrade depuis l’E3 2016, Mathijs de Jonge précise que ça ne sera nullement le cas. Concernant la présence ou non d’un futur Season Pass, il ne peut rien dire pour le moment. Enfin, le jeu n’est pour le moment pas Gold, mais il précise que le développement touche bientôt à sa fin..Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/01/24/horizon-zero-dawn-ps4-bundle-coming-to-europe-game-hasnt-been-downgraded-since-e3/