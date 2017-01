Une tuerie ce jeu, 150x mieux que Yoshi wooly world que javais kiffer!!Jme suis fait les 192 etoiles des 82 niveaux , certains niveau sont tres court, mais y'en a jme suis pris la tete pour les 3 diamants , certain m'ont mis la haine la véritéAh oui si vous avez une save de 3D World vous avez des niveaux bonus aussiCe jeu a un truc j'ai adorer!!! Jvous le conseille si vous avez la Wii U il est a 20€ neuf en boite!!!C'est typiquement les jeux Nintendo que j'adore merci Nintendo pour ce Captain TOAD: Treasure TrackerUn des meilleurs jeux de la Wii U jm'attendais pas a du lourd a ce point

Who likes this ?

posted the 01/24/2017 at 09:29 PM by amassous