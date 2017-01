Les français de(développeur/micro-éditeur) sortent dans quelques jours, le 7 février prochain pour être précis.est un plateformer 2D exigeant, plein d’humour et de surprises.Armé d’un canon à fluides, le héros se lance à l’assaut de l’usine de peinture Inkorp pour sauver ses compagnons, les Splashers, et mettre un terme aux plans machiavéliques de son big boss : l’infâme Docteur. Chaque couleur de son arme offre des pouvoirs spéciaux : coller aux murs, rebondir, attaquer les ennemis… Il faudra en faire bon usage pour venir à bout de niveaux longs et exigeants, plein de surprises et de pièges toujours plus fourbes.Splasher est le nouveau jeu de Romain Claude, ancien Game Designer et Level Designer chez Ubisoft où il a travaillé sur des jeux comme Rayman Legends, Rayman Origins ou encore Les Lapins Crétins : La Grosse Aventure. Il a réuni autour de lui une équipe de talent avec notamment l’artiste Richard Vatinel aka Gromy à la direction artistique et Aymeric Schwartz, compositeur et sound designer sur des projets tels que Absolver, Rayman Origins et Valiant Hearts.Le jeu arrive donc sur PC dans une version collector et steam le 7 février prochain et au printemps sur PS4 et Xbox One. (Peut être même Switch d'ici la fin de l'année)