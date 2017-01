Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La semaine dernière, Reggie Fils-Aime avait précisé que l'application Switch prévue ultérieurement sur smartphones serait essentielle pour l'utilisation du chat vocal et le matchmaking lors des parties en ligne. Cependant, les caractéristiques online du jeu Ultra Street Fighter II, un titre à venir sur Nintendo Switch, démontreraient que les parties en ligne peuvent être faites directement par le biais de la console. Il semblerait qu’il soit possible de faire des matchmaking en ligne à partir de la console Nintendo Switch, et donc que l'application matchmaking soit une fonctionnalité facultative, et non obligatoire donc. Il faudra surement attendre une confirmation officielle de Nintendo sur ce sujet…Source : http://thisgengaming.com/2017/01/24/nintendo-switch-doesnt-need-an-mobile-app-for-online-matchmaking/