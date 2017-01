Bon, comme j'en ai marre de lire par-ci par-là les multiples bashs et autres trolls sur FFXV qui peuvent innonder le net malveillant, je me sens obligé de prendre un peu la plume, ou plutôt le clavier. Je vais faire simple :Je vais même aller plus loin et dire que je le classe directement dans lade mes opus préférés, aux côtés du 4, du 6 et du 7. Et ce qui me fait halluciner, c'est quand je lis ça et là "bon jeu mais mauvais FF" ou encore "système sympa mais histoire naze"... je... je crois qu'on n'a tout simplement pas joué au même jeu.Alors entendons-nous bien :. Mais quand même, j'ai franchement l'impression qu'au bout d'un moment, on alimente le bad buzz juste pour... ben alimenter le bad buzz., justement : je ne la spoilerai pas, mais c'est ce que je préfère dans ce jeu. Elle m'a fait littéralement chialer, elle m'a ému aux larmes. Alors oui, elle prend un certain temps à se mettre en place, et oui, les séquences s'enchaînent parfois de façon assez étrange. Mais sérieux, si vous n'y voyez là que les scories d'un, grand bien vous fasse. Moi j'y vois une volonté de raconter les choses autrement, de nous faire focaliser d'abord sur un groupe de personnages (tous mes apriori sur l'aspect groupe émo-tokyo-hotel sont tombés en trente secondes !).Le jeu démarre façon brut de pomme, presque sans introduction. Ça peut surprendre. Mais hé, coco, ton intro, tu l'as déjà : Faut mater(donc une "intro" en CG de presque deux heures !) - qui établit tout le contexte socio-politique, et l'animequi lui t'introduit chaque perso (j'ai chopé le blu-ray bonus pour voir ça monté comme un film de 70 mn).Ajoutez à ça, pour les plus prévoyants, le jeu (oui !)qui, sans raconter grand chose, nous montre la génération précédente et l'importance des liens tissés entre compagnons, faisant directement écho à l'aventure de Noctis... Bref, l'univers est là, il a été pensé dans le moindre détail, et franchement, moi je suis emporté.est un puzzle., faut avoir envie de le comprendre. Faut s'attarder sur des détails, s'intéresser à sa mythologie. Et oui, on sent bien tout au long de l'aventure que des évènements importants se passent en dehors de notre scénario personnel, mais il s'agit là, à mon sens, d'un choix presque intimiste, pour nous inclure dans quelque chose de plus grand que nous, tout en nous laissant au chaud dans cette bulle qu'on forme avec nos compères.Et tout ça de prendre sens dans la conclusion magistrale du jeu. Il y a de la grandeur dans cette histoire. Lorsque le générique se termine, lorsque l'image vous fait comprendre encore d'autres choses que vous n'aviez pas saisi... Putain, mais quelle émotion.Je ne peux qu'avoir envie de relancer le jeu, juste pour retrouver mes potes. Et tant qu'à faire, tiens, en VF (c'est pas donné à tous les RPGs), juste pour avoir une excuse de me refaire l'aventure.je t'aime. Les écoute pas, ceux qui t'aiment pas. T'es un grand, bonhomme, et un jour, on te rendra ta place. Toi aussi, tu reprendras ton trône.Square-Enix, Hajime Tabata, et tout le monde..., franchement,