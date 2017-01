Véritable ovni parmi les jeux de plates-forme en 3D, Alice : Retour au Pays de la Folie est resté un titre très apprécié malgré ces nombreux défauts techniques. Il faut dire que l’univers narré et mis en scène impose le respect, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux du genre sur la Xbox 360.http://www.xboxygen.com/News/24259-Alice-Retour-au-Pays-de-la-Folie-est-desormais-retrocompatible-sur-Xbox-One?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap

Who likes this ?

posted the 01/24/2017 at 05:53 PM by chester