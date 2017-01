Bonsoir tout le monde c'est Link84 Donc voici les épisodes 03 à 05 de notre let's play avec airlya sur résident evil 7 en vr A partir de l'épisode 3 , l'intensité monte d'un cran , frissons garantis Bonne barres de rire à tous et toutes ou pas lol Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et aussi le problème de son des personnages sera aussi réglé

Like

Who likes this ?

posted the 01/24/2017 at 05:45 PM by link84