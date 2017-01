Sachant que j'avais du mal à suivre Super à la base, mais là, le dernier trailer de l'arc survie de l'univers m'a tout simplement donné envie d’arrêter la série...



Franchement ça me dégoûte de voir un de mes mangas d'enfance (le best avec Saint Seiya) aussi humilié et pourri quoi. C'est plus possible ce charac design, tous les nouveaux perso sont dessinés en moins de 1H sans brouillons même les fans font mieux...



-Broly Trans

-Goku qui se bat contre un homme-loup (c'est fini l'époque Ball bordel...)

-Vegeta vs une petite grosse obèse

-Freezer/Frost exploité a mort pour pas grand chose

-Les dieux de la destruction ridicule (un baggy le clown quoi, ou une tête de boule de poil, ou un éléphant rose...)



Mais qu'est-ce qui se passe? On était tous content du retour de Dragon Ball, mais si c'est pour le faire revenir en mode cirque de Pinder, ce n'est pas la peine...Très déçu j’arrête Ball moi parce que là des chats, des éléphants roses, des clowns de cirque, etc. ou des gamineries H24, je supporte plus du tout...Désolé.



J'aimerais juste savoir si je suis le seul sur Gamekyo qui trouve le charac design ou même la qualité globale de DBS décevant ?