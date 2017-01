Avant Pokémon GO et que tout le monde et en particulier les néophytes s'excitaient dessus parce que "Pokémon enfin sur mobile" et "regardez, Nintendo sur mobile !", il y avait notamment 2 autres jeux Pokémon avant le phénomène de l'été dernier. Et aujourd'hui à la surprise générale Pokémon Company localise enfin Pokémon Comaster en occident et le renomme pour l'occasion en Pokémon Duel.Si vous ne connaissez pas, dans Pokémon Duel vous pourrez faire combattre les figurines Pokémon que vous aurez au préalable collectionné façon "comme dans tous jeux mobiles" (et où forcément les micro-transaction vous aideront à collecter plus rapidement les figurines). Le jeu mobile reprend les règles du TFG "Trading Figure Game" qui est une variante méconnue du TCG (aka les jeux de cartes à collectionner) : on avance ses figurines dans une sorte de damier et au cas où 2 figurines ennemis se rencontrent c'est le duel, chaque figurine dispose d'une roue à faire tourner avec plusieurs portions dédiées à l'attaque, l'esquive ou encore les effets. Le jeu permet le combat contre l'IA et contre d'autres joueurs en ligne. Le jeu est déjà disponible en Amérique sur iOS et Android et devrait pas tarder à être disponible pour l'Europe aussi.A l'époque de Pokémon GO je vous avez rédigé un article récapitulant ainsi toutes les applications Pokémon vues sur mobile jusqu'à Pokémon GO , dont ce Pokémon Duel désormais traduit en anglais.