Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon TheGG, dans les enseignes du plus gros distributeur suédois, Webhallen, les précommandes de la Nintendo Switch dépassent déjà les ventes du jour de lancement de la Ps4. Voici le message qu’ils ont publié sur le compte Facebook : « Nous sommes seulement en Janvier, mais 2017 semble déjà être l'année de Nintendo. La Nintendo Switch a déjà plus de précommandes que les ventes du jour de lancement du Ps4. Les premiers stocks pour mars sont déjà épuisés, mais nous vous recommandons de continuer à vérifier les disponibilités, afin de pouvoir la réserver une fois de nouveaux stocks disponibles. » Cela est particulièrement impressionnant car le prix de la Nintendo Switch est surévalué en Europe, et Nintendo a toujours été traditionnellement faible sur ce marché, alors que la marque PlayStation est très forte. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://gamingbolt.com/switch-pre-orders-are-outpacing-ps4-launch-day-sales-claims-swedish-retailer