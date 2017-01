On sait que la PS4 et la Xbox One disposent d'une architecture très proche de celle d'un habituel PC. Parmi les différences notables entre les deux consoles, leur architecture mémoire représente encore aujourd'hui leur approche. La PlayStation 4 utilise en effet de la mémoire de type GDDR5 5500 dotée d'une bande passante de 172Go/sec là où la Xbox One se contente d'une DDR3 à faible latence à la bande passante moins véloce (de l'ordre de 68 Go /sec). Pour épauler cette architecture, la One seconde son processeur AMD Jaguar d'un cache mémoire eSRAM de haute performance (dont la bande passante peut monter juqu'à 192 Go/sec). L'utilisation avancée de cette technologie permet, en théorie, de combler les différences de performances entre les deux machines et d'atteindre le sacro-saint 60 images/sec en 1080p sur de nombreux jeux.Et si Microsoft optimise régulièrement son kit de développement (SDK) afin de faciliter cette intégration pour les développeurs, l'eSRAM est souvent perçu comme un frein par les joueurs.Sa disparition de l'architecture du projet Scorpio résonne donc comme une excellente nouvelle en matière de performances.Le document technique confirme une nouvelle fois la présence des 6 Terflops pour la Scorpio. La machine disposerait, sur le papier, d'un GPU jusqu'à 4,5 fois plus puissant que celui d'une Xbox One. Le cache L2 de la machine serait aussi multiplié par quatre. Le constructeur délivre ensuite une série de recommandations techniques à destination des studios afin de leur livrer les premières clés du développement ou du portage de jeux en 4K. Entre résolution dynamique et utilisation avancée de la RAM, Microsoft indique faire d'ores et déjà tourner un jeu first-party en UHD sur les premiers prototypes de la Scorpio.