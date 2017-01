Salut les amis comment allez vous ?Voilà, j'ai commencé RE7 ce matin, et déjà le père Baker m'énerve.Quand est ce qu'il va enfin mourir ? Ça doit bien faire 3 ou 4 fois que je le tue et hop, il revient toujours... un vrai bout en train, toujours à nous chasser avec une pelle ou je ne sais quoi d'autre, quand ce n'est pas directement tenter de nous écraser avec sa voiture dans le garage.Ah la laaaaa, sacré jeu que nous avons là. Qui parmi vous à commencé à y jouer ? Perso je kife total, mais le padré m'énerve et il me tarde de le voir clamser une bonne fois pour toute.