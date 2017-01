Bon ben voilà j'ai 3 places pour la 1/2 finale de Coupe de la Ligue ce soir au Matmut Atlantique, mon beau frère à eu la gentillesse de m'offrir ces places il y a 20min et vu que je ne connais pas encore la technique de téléportation pour pouvoir aller à bordeaux , bref je j'offre ces places pour qui est preneur.

posted the 01/24/2017 at 03:16 PM by shurax93