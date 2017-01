Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :Gameblog a testé le jeu et l’on peut dire qu’ils sont assez sévères avec le dernier titre de Square-Enix. Le jeu obtient donc la note de 6/10. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd’hui en France…Source : http://www.gameblog.fr/tests/2674-kingdom-hearts-2-8-final-chapter-prologue-ps4

posted the 01/24/2017 at 02:33 PM by link49