Voilà !Après avoir patienté plusieurs mois depuis la sortie du titre au Japon en été dernier, le nouvel épisode des Hunter Japonais débarquera le 24 Mars 2017 (histoire de nous mettre dans le bain pour Dragon Quest Heroes II le mois d'après) comme vient de l'indiquer KoeiTecmo par l'intermédiaire de cette vidéo !A rappeler que le jeu adopte l'optique de l'OpenWorld et il sera disponible sur Ps4/PsVita/Steam !Et pour ceux qui hésitent, allez jeter un coup d'oeil à mon test si jamais

posted the 01/24/2017 at 02:19 PM by miokyun