Bonjour,

Je me doute que certains connaissent l'astuce mais je me doute aussi que d'autres non, donc je partage , faites en ce que vous voulez.



Améliorer son Débit en Montant / Déscendant, et son ping sur PS4 :



Cela fait longtemps pour ma part que je constate une difference flagrante entre mon debit sur ma box et mon débit sur ps4.



Sur ma box je suis a 1go en descendant, 100 Mo en montant.



Mais sur ma ps4 mon débit etait plutot a un rapport de 19/8.5 Mo et je ne comprenait pas trop pourquoi.



Apres avoir creusé un peu la question il s'avere que le Dns utilisé par défaut redirige a l'ouest pour arriver jusqu'au psn je me demande meme si ca ne traverse pas le monde avant d'arriver aux serveur psn vu le débit.





Bref, sans plus attendre, voici une astuce pour ameliorer le débit, il y aura de l'évident, puis mes test pour que vous puissiez comparer.



Astuce 1 : Passer en ethernet, en passant par cable vous evitez les interference wifi, qui sont nombreuses principalement en ville.



Astuce 2 :Attribuer une adresse Ip manuelle , n'ameliore pas le débit mais le ping de quelques ms, tres utiles pou les jeux a reflexes type Street fighter ou call of



Astuce 3 : definir la passerelle par defaut, pareil, gagne quelques milli seconde sur le temps de traitement



Astuce 4 , LA PLUS IMPORTANTE : Changez les DNS pour ne plus passer en automatique.





Astuce 1 ------>brancher le cable ethernet

Avant : 19 Down 8.5 UP

Apres : 45 DOWN 22 UP



Astuce 2 ----->allez sur votre box (sur votre pc dans la barre d'adresse taper http://192.168.1.1 ou 192.168.0.1 ca depend de votre box) de la vous cherchez l'endroit qui vous annonce tout ce qui est connecté a votre Box

ca doit sans doute etre un onglet DHCP, dedans vous devriez pouvoir choisir quel appareil aura quelle ip, definissez une adresse ip a votre ps4 (pour ma part 192.168.1.60)



ensuite allez sur le menu de votre ps4:



Menu -> parametre ->Réseau ->Configurer la connexion->Par cable -> personnalisé->Manuelle->adresse ip -> mettez la l'adresse ip que vous avez choisi (dans mon exemple donc 192.168.1.60)

->suivant-> ne pas specifier->automatique->Automatique->nepas utiliser



Astuce 3 :

sur votre pc tapez dans la barre de recherche d'appli "cmd"

une invite noire s'affiche dedans tapez "ipconfig"(si vous etes dans windows)

retenez les lignes masque de sous réseau

(normalement ca doit etre 255.255.255.0)

et retenez aussi passerelle par defaut (normalement l'ip de votre box)

Puis sur votre ps4 :



Menu -> parametre ->Réseau ->Configurer la connexion->Par cable -> personnalisé->Manuelle->adresse ip ->

de la mettez le masque de sous reseau et la passerelle que vous avez noté puis

->suivant-> ne pas specifier->automatique->Automatique->ne pas utiliser





Astuce 4 : le dns

Puis sur votre ps4 :



Menu -> parametre ->Réseau ->Configurer la connexion->Par cable -> personnalisé->Manuelle-

dans dns primaire remplacez le 0.0.0.0 par 8.8.8.8 et le secondaire par 8.8.8.4



ce sont les dns de google et amelioreront votre débit, pour ma part d'a peu pres 50 %



pour un débit encore meilleure preferez les DNS d'opendns, qui se specialise dans la redirection automatique et rapide dont voici les ip :



208.67.222.222 et 208.67.220. 220









Les 4 astuces sont cumulables pour ma part je passe donc du wifi a l'ethernet + la config manuelle de la connexion je passe de :

19/8 a 95/55



Meme si vous mettez tout en manuel en wifi je pense que vous aurez une augmentation considerable de debit sur votre console, si tant est que lemari / pere / petit frere ne surfe pas en scred a minuit avec la porte fermée a clé, dans ce cas, la baisse de débit est tout a fait normale, reessayez dans 7 minute 30 et le débit remontera ^^



Enjoy