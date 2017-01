Voici des Informations concernant le jeu Final Fantasy XV :Tout d’abord, il est maintenant possible d’acheter les DLC offerts en bonus en réservation. Ils sont vendus à petit prix, 0.39£ l’article.De plus, Hajime Tabata précise que la refonte du chapitre 13 ne va pas changer complètement la vision originale de ce chapitre. Il ajoute que la direction du contenu du chapitre 13 était une décision délibérée prise par l'équipe de développement. Cependant, la quantité de stress infligée au joueur pendant ce chapitre était supérieure à ce que le studio avait envisagé. Le but est de proposer ultérieurement une meilleure expérience de jeu. Il précise qu’ils n'ont pas l'intention de rendre ce jeu complètement différent de ce qui a déjà été proposé initialement aux joueurs. Les changements permettront de fournir une expérience de jeu encore améliorée pour ceux qui ont déjà achetés et joués au jeu, mais ils ne seront pas nécessairement limités au chapitre 13…Sources : http://www.dualshockers.com/2017/01/24/final-fantasy-xv-getting-pre-order-collectiors-edition-bonuses-paid-dlc/ et http://www.gamepur.com/news/25571-tabata-explains-changes-coming-ffxvs-chapter-13-it-wont-change-original.html