Bon bah voilà ! J'ai bien pris le temps d'analyser la situation, j'ai fait le pour, le contre, regardé les avis des uns, des autres, d'autres qui, oh mon Dieu, j'ai juste préféré ignorer. J'ai essayé de voir la lumière dans ce que Nintendo proposait mais j'y arrive définitivement pas !! Tout ça ressemble plus à un vieux trou d'balle d'un noir profond avec tout plein d'poils autour.Comment ces gens peuvent-ils autant êtres à la masse et si peu à l'écoute des joueurs bordel... Rien que la récente actualité sur la VF imposée dans Zelda: BOTW en est encore une ultime preuve; non mais ça leur aurait coûté quoi de s'intéresser un minimum sur ce qui aurait le plus fait plaisir à leurs fans ? Je sais pas, de savoir que rien qu'en France, son peuple est très attaché à la culture nippone ça leur aurait pas parlé 2 minutes pour penser à mettre les voix en japonais ??Nintendo, combien d'échecs dans les charts il va encore leur falloir essuyer pour qu'enfin ils tendent l'oreille, combien de critiques assassines pour qu'ils percutent enfin... Et puis tout ce plastique, putain si seulement ils le faisaient à partir d'algues plutôt que du pétrole pour éviter de saloper toujours plus la planète déjà pour commencer ça leur donnerait au moins un point positif zarma.Mais non, manifestement leur demander d'êtres pertinents ne serait-ce déjà que pour quelque chose pour lequel ils sont sensés assurer comme leur line-up c'est déjà trop leur en demander à ces autistes.La Switch en soit a un bon concept, je suis confiant sur les jeux qui peuvent sortir dessus, mais Nintendo à jouer la politique d'Apple en pondant une console en kit et en vendant tout et n'importe quoi autour commence sérieusement à me gonfler.Là où Nintendo sont très forts, je suis presque admiratif pour ça, c'est qu'ils arrivent à nous faire croire qu'on peut se passer d'à peu près tout pour ne pas subir les critiques de la presse alors qu'en tant que gros joueur on sait au fond de nous qu'on passera forcément à la caisse un moment donné.On part quand même d'une console vendue autour de 320 €:-Gamepad Pro vendu séparément: 70 boules.(quasi obligatoire pour les longues heures de jeux quand on a de grosses paluche)-32 Go de stockage (sans compter l'OS j'imagine) qui seront vite remplis (Zelda fait 11 Go pour info). Donc, pour ceux qui téléchargent beaucoup, passage en caisse obligé pour chopper une micro-SD card en plus à 40 boules minimum... Là dessus au moins on peut choisir librement son format, mais putain de meeerde Nintendo n'a pas vu à quel point la Vita s'est faite descendre pour ça ???.-Abonnement en ligne payant ! Bah oui bien-sûr et sans avantages par rapport à la concurrence forcément (pas étonnant qu'ils ont pas encore annoncé le prix, la pilule passerait mal)... Non, là il faudra en plus avoir un smartphone, un abonnement téléphonique et une appli pour pouvoir communiquer ! Allô Nintendo ? wtf. Pour résumer, 3 choses pas du tout avantageuses pour tout le monde alors qu'un simple chat intégré limité par le contrôle parental aurait très bien fait l'affaire.Fait qui m'amuse beaucoup d'ailleurs car Nintendo se contre-disent violemment après leur aveu d'échec de la Wii U. Les mecs affirmaient quand même que jouer avec deux écrans ce n'était pas idéal pour le joueur. Anuma parlait même d'effet "GPS" rendant la lecture difficile, bon bah à quoi ils pensent en nous imposant de devoir manipuler notre smartphone tout en jouant à Splatoon 2 ces gros cakes ??Suffit qu'on se fasse appeler en pleine partie pour nous sortir du jeu...-Pour trimbaler sa console, achat évident d'une sacoche Switch, vu le format bâtard de la machine ça semble vital.-Les dragonnes/gâchettes à clipser sur les Joy-Con.Cette invention d'escrocs sérieux... Typiquement l'accessoire qui définit Nintendo comme des vendeurs de plastique. Ils sont quand même puériles, c'est le genre de truc qui direct devraient êtres vendus d'office avec le pack ne serait-ce que pour donner envie de jouer à ARMS. Achat nécessaire pour ceux qui veulent jouer à 1-2 Switch aussi vu la manipulation laborieuse du mini jeu des mamelles vu lors de la présen... Putain mais de quoi je parle !!? :l-Et comme souvent avec Nintendo, bien sûr tu as deviné: encore plus de plastique ! Enfin, toutes les petites chiures à acheter à côté comme le protège écran, les extensions de manettes en tout genre, des Joy-Con en plus... etc etc, pas forcément vital, mais bien présent quand même pour que t'ai conscience que ça existe, un peu comme le CD de démos 1-2 Switch à acheter séparément à 50 boules si tu veux tester les vibrations HD...Voilà, et ça ce n'est que le début de la loooongue enfilade de produits qui se profile. On peut facilement penser à:-Amiibo premium avec des contenus plus riches.-Dock pro avec prise ethernet, meilleur upscale-Des Joy-Con + avec un grip pour plus de confort-Une caméra-Un mode "DS" si on oriente l'écran verticalement avec un Joy-Grip spécial + stylet....etcJusqu'à la Switch v2.0 avec une meilleure autonomie en 2018.Non très franchement on a à faire à des champions, si seulement Nintendo était juste un éditeur-tiers comme un autre ça ferait un bien fou de se passer de toutes ces conneries... ça libérerait la créativité autour des jeux, ça pousserait leurs développeurs à s'intéresser à des hardware plus puissants, ça remettrait en avant les jeux de plate-forme avec panache, ça serait juste l'idéal quoi... Il y a quelques temps les analystes prédisaient la fin d'un des 3 constructeurs de consoles, personne le souhaitait. Moi aujourd'hui je souhaite la fin de Nintendo en tant que constructeur clairement, ils en sont presque à me donner envie de préférer Microsoft, c'est dire !! J'en suis même arrivé à regretter la Wii U qui avait un concept bien Nintendo encore.Au moins on avait:-L'impression de se faire enculer aussi mais avec tendresse.-Un line-up de lancement correct et pas juste un Zelda.-Online gratuit-Plus de jeux d'éditeurs-tiers (même si c'était déjà des ruines)-Jeux Wii retro-compatibles (c'était même 2 consoles en une)-Les manettes retro-compatibles (ils auraient pu le faire à nouveau sérieusement)-Un gap graphique par rapport à la Wii-Un concept plus original pour le coup avec le gameplay asymétrique.-Une Wii U blanche au lancement plus économique et un jeu en bundle.Non mais ils ont aucun flaire les gars, ils respirent par leur cul c'est pas possible. Au moins ils ont ENFIN compris qu'on était au 21ème siècle et qu'au 21ème siècle on vit quand même dans un monde globalisé avec des échanges d'un continent à l'autre, tout ça tout ça, la mondialisation quoi... Et ils ont enfin osé dézonner leur putain de console !Rah ça a été dur ça n'empêche, je me souviens encore d'une fan en train de reprocher à Reggie dans les rues de New York de zonner leur DS... Ils ont enfin fini par imprimer !Ouais, peut être la seule vraie bonne nouvelle côté hardware. Quelle déception n'empêche, rien que la conférence il y avait une ambiante tragique digne des prémisses de la fin du monde avec ce fond noir et cette lumière rouge... Quand je pense qu'après avoir annulé leur passage à l'E3, les attentes en septembre, puis octobre, la sortie pour mars on pensait qu'ils préparaient enfin du lourd pour le lancement.. Eh bah NAN même pas ! Rien à battre, on continue de jouer les mongolos en ayant Zelda comme seul argument !! C'est quand même dingue. Il a intérêt d'être le jeu de l'année ce Zelda sinon c'est clairement pas la peine d'espérer plus tout du moins en occident. Déjà qu'il a l'air de souffrir du fait d'être un open-world avec tout ce vide...Enfin voilà, tout ça pour dire, vous l'aurez compris, que pour moi c'est NON clairement, et j'irai même plus loin que ça en appelant carrément au boycotte. Je joue sur PC, autant dire que quand on voit toutes les bévues de la Switch rien que de lire "abonnement payant" ça la fout super mal. Nintendo avait tous les éléments en main après l'échec de la Wii U pour repartir avec une bonne dynamique, ils ont changé de président, ont pu lire les critiques des fans, de la presse, ils avaient les attentes des éditeurs-tiers, la concurrence pour leur montrer un minimum le chemin, mais putain NON, ils restent bornés avec leur philosophie sans réussir à se remettre en cause, toujours le cul entre deux chaises et sans comprendre les évolutions du marché et les réelles attentes en terme de jeu vidéo.Rien que leurs boutons bordel, incapables de voir à quel point ça sert maintenant de faire des gâchettes analogiques... Depuis la Gamecube ils arrivent pas à voir ça, juste sidérant. Il a fallut attendre la Wii U pour des sticks cliquables alors qu'est-ce qu'ils attendent pour le reste ???Heureusement il reste la fin d'année avec le Black Friday, Zelda et Mario... Là à la limite si on me l'offre je dirais pas non quoi. :lMais clairement il va falloir autre chose comme argument à cette console pour que je la prenne.