Et oui, ça y est, une courte vidéo montrant le tactile de la Switch qui est normalement: Capacitif, Multi-point et Haptique selon Nintendo (et ses partenaires).Là, la démonstration se fait sur le jeu Skylanders avec du scroll horizontal et de la validation mais c'est toujours ça!Pour ceux qui voudrait voir l'extrait surL'occasion de voir de nouveau à la fin de la vidéo, la switch se mettre sur le dock et le transfert vers l'écran qui ne prend que 2 secondes.Concernant l'haptique, voici un article officiel: http://ir.immersion.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1007907