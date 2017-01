Resident Evil 7, depuis ça démo je me demandais vraiment ce qu'allait donner la version final, voici un premier avis après 3h00 de jeu bien intense en émotion.Comme vous le savez tous Capcom a décider de rajeunir ça licence en lui faisant un gros lifting, personnages & scénario moins japonisant, le tout rend le jeu moins Kitch que ces prédécesseurs et il faut bien avouer que le pari a l'air plutôt réussi de ce coté la, certains fans de la séries crieront au scandales, mais je pense que ce jeu donnera une bonne bouffé d'air frais a la série avec cette approche complétement différente, le rythme est plutôt lent (ce qui est mieux si vous voulez profiter au mieux de l'expérience bien sur), les graphisme ont un petit ton assez crade et malsain que l'on adore détester, une chose aussi a été appuyer sur ce 7éme opus, c'est la violence et le sang, j'ai été très étonné de cette violence a outrance (surtout a certains passage), il est bien sur recommandé de ne pas mettre le jeu entre toutes les mains.Au niveau de la jouabilité, les déplacements s'effectue en vue première personne, ce qui est une des grosse nouveauté de se Re7, ce qui rend le jeu très immersif, avec des quêtes assez simple du genre , on vas chercher une clef ou un objet qui permettra d'ouvrir une porte ou débloquer un mécanisme, somme toutes assez classique pour un Resident, Les armes auront une part importantes dans le jeu, les munitions ont l'air bien doser pour l'instant, le système de vidé est un peu flottant, mais qui rend la situation réaliste, une impression de panique dans la visée (qui est justifié vu les événements), nous accéderons a plusieurs armes, mais je ne le citerai pas pour point vous spoiler, le système de combiner des objets est toujours présent ainsi que de pouvoir explorer son inventaire dans toutes les positions, qui vous donneront parfois des indices, un système de coffre pour garder ces fameux objets pour éviter d'encombrer un inventaire qui se rempli facilement et une sauvegarde infinie qui se fera via un magnétophone cassette et nous aurons toujours comme dans la démo a se servir du magnétoscope pour visionné quelques événements passé.Je n'ai peu essayer la Vr dessus , mais je pense que l'expérience en Vr doit juste être dingue, en version Tv déjà le jeu est très prenant, mais en rajoutant le coté immersif du Vr le jeu doit vraiment prendre son ampleur.Maintenant il faut voir si sur la longueur le jeu ne s'essoufflera pas, mais je pense , du moins j'espère que ça ne sera pas le cas.Même si je pense toujours que ce Resident Evil aurait du être un spin off d'une nouvelle série, j'ai été très convaincu par ces premières heures de jeux, Capcom a pris des risques en changeant Drastiquement sa série et je pense que cela leurs sera bénéfique.Si cela vous intéressent d'en voir plus j'ai fait un live cette nuit, voici la rediff", mais attention au spoil!!!...