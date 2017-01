Nous avons réalisé un travail incroyable au niveau de la motion capture. Ca a pris environ 7 heures uniquement pour la numérisation. Nous l'avons fait avec presque trois fois le nombre de caméras qu'on utilise normalement pour les modèles moyen ou en plan rapproché. J'ai moi-même eu recours à la motion capture pour mes films et je sais que ce que nous avons fait me permettra d'être un véritable personnage dans le jeu, assurément.

C'est un jeu Hideo Kojima pur-jus. Je suis convaincu à 100% qu'il sera fantastique. Mais c'est son jeu à lui, et ses idées. Je ne suis qu'une marionnette entre ses mains. Ma contribution se limite au rôle de cheerleader qui exécute ses idées et à me faire numériser pendant des heures. Voilà tout.

Je suis impliqué en tant que personnage. Kojima-san m'a appelé et m'a dit : "Je te veux en tant que personnage dans le jeu" et je lui ai répondu : "Avec joie". Il m'a parlé de ses idées de façon à ce que je puisse comprendre le rôle, mais à part ça, je ne suis pas absolument pas impliqué dans le processus créatif.

posted the 01/24/2017 at 10:54 AM by thor