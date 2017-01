Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Il semble que le développement sur Xbox Scorpio connaisse des améliorations importantes. Phil Spencer a révélé sur Twitter qu'il a joué aux premiers jeux sur un prototype de la Xbox Scorpio. Il ajoute que les jeux tournent très bien dessus, que le rendu de la console est agréable et qu’il est très fier du travail des équipes de développement.En Europe, un briefing aura lieu cette semaine concernant les produits à venir durant l’année, donc il sera surement question de la Xbox Scorpio. On devrait en attendre surement plus sur la console lors de l’E3 2017…Source : http://www.gamepur.com/news/25570-spencer-just-played-first-project-xbox-scorpio-game-says-played-great.html

posted the 01/24/2017 at 10:28 AM by link49