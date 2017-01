Voici des Informations concernant la Nintendo Switch :Le site japonais My Nintendo n’a plus de Nintendo Switch disponible à la réservation. Au Japon, c'est aussi le cas de la plupart des enseignes, tout comme aux USA et au Royaume-Uni.Petite particularité, il est possible en passant par le site My Nintendo de personnaliser les couleurs de certains éléments présents dans le Pack.Enfin, si vous voulez voir comment sera utilisé l’écran tactile, il suffit de cliquer sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=LOg0kKXNkhU/ Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272503-japan-my-nintendo-store-sells-out-of-switch-preorders/ et Source : http://nintendoeverything.com/video-first-look-at-the-switch-touchscreen-in-action/