Bonne nouvelle : LEGO Worlds est prévu sur Switch. On se demandait si cela était le cas mais à priori, le jeu devrait arriver sur la nouvelle console de Nintendo si on en croit Arthur Parsons, une des "têtes" de TT Games.Disponible sur PC, le jeu a été annoncé il y a peu sur PS4 et Xbox One (date de sortie le 22 février prochain).