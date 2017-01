Il faut attendre l'e3 pour connaître réellement le soutien des tiers, et les futurs projet nintendo qui sortiront dessus.



Par exemple, si ubisoft va dévoiler son prochain assassin creed a l'e3, si il y a une version switch, elle ne sera dévoiler qu'a ce moment la par exemple.

Pareil que le call of etc.



Je ne dit pas qu'ils sortiront sur switch, me faite pas dire ce que j'ai pas dit, mais si il y a une version switch, elle sera théoriquement annoncer en même temps que les autres.



Et entre nous, je préfère que tous sortent en même temps, plutôt que de bouffer des portage a l'arrache de jeux ayant déjà quelque mois/année sur les autres support.





La switch sort en mars, et non en fin d'année. Hors un lancement en fin d'année est en général plus vendeur...



Il y a quelque indice qui laisse pensée que, la switch pourrait être considéré par les tiers. Par exemple, BETSHEDA n'a jamais développer sur console nintendo, et bizarrement il vont sortir un portage du jeux skyrim sur switch...un open world...



Reste a voir le résultat toutefois, mais je pense que le jeux sera jouable a l'e3, et que donc on aura des retours dessus...bon ou mauvais.





On verra bien de toute manière, même si j'aurais aimer connaître un peu plus d'information qu'on a eu le 13 janvier dernier..

Il y a encore des inconnus...qui vont disparaître avant le lancement....



Bref, je suis curieux, et j'espère que nintendo va nous sortir des jeux qu'on a pas eu sur wii u, comme un metroid par exemple....



(pour le reste, j'ai une ps4 de toute manière, comme 90% des gens ici (en comptant les gens ayant une xbox one)