C'est quoi ce clipping de dingue qu'on se bouffe une fois arrivé a Heskverville dans la seconde partie du jeu ?Le jeu est développé par Japan Studio un studio Sony, il a une gueule de jeu PS3, il tourne sur PS4 Pro et il nous fait ça ? (et pas qu'a Vendecentre, tout Heskerville y a droit ici et la)C'est chaud quand meme, le 1 etait plus moche, mais tournait a 60 images par seconde et avait moins de clipping de ce genre, du moins pas aussi choquant.