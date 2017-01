Yooka Laylee est enfin dispo en préco.Si je ne me plante pas, le jeu est fait par les créateurs de Banjoo & KazooieEn tout cas, la version boite fait plaisir car je crois que le jeu a eu droit a un Kickstarter.Par contre, il faudra débourser pas moins de 39.99€. Amazon ne précise pas si le bonus de préco Toybox sera disponible ou pas.HS: Apparemment, le guide Zelda sera traduit chez nous. Par contre, aucune nouvelle de la version Collector.N'oubliez pas que si vous passez par les liens je pourrais refaire un concours

Who likes this ?

posted the 01/23/2017 at 09:41 PM by leblogdeshacka