C’est fait : Rogue One est devenu le 28ème film dans l’Histoire du cinéma à atteindre le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Il s’agit d’ailleurs de la troisième fois qu’un film de la franchise Star Wars dépasse ce seuil, puisque La Menace fantôme et Le Réveil de la Force occupent respectivement les 23ème et 3ème places du classement.



Cette entrée de Rogue One dans le classement des milliardaires parachève l’excellente année 2016 de Disney puisque trois autres longs métrages du studio sont également dans le même cas : Captain America: Civil War, Zootopie ainsi que Le Monde de Dory. Un quatrième film aurait même pu figurer dans cette liste : Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, qui ne totalise "que" 966 millions de dollars de recettes !



Actuellement 28ème plus gros succès de tous les temps, Rogue One pourrait encore gagner quelques places puisque le film de Gareth Edwards est encore en cours exploitation. Mais surtout, son entrée en club confirme que la Force du box-office est bien avec la saga Star Wars depuis son retour sur grand écran fin 2015. Et ce classement pourrait accueillir très prochainement un quatrième opus de la saga, avec la sortie le 15 décembre de Star Wars - Episode VIII, qui devra tenter de faire aussi bien, voire mieux, que les 2 milliards du Réveil de la Force.