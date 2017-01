Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :Voici les notes qu’obtient le jeu :- Attack of the Fanboy : 90 / 100- PlayStation Universe : 90 / 100- God is a Geek: 90 / 100- Twinfinite : 90 / 100- COGconnected : 89 / 100- Game Informer : 85 / 100- GamesRadar+ : 80 / 100- Hardcore Gamer : 80 / 100- GearNuke : 80 / 100- GameGrin : 75 / 100- Destructoid : 75 / 100- Everyeye.it : 75 / 100- CGMagazine : 75 / 100- GameSpew : 70 / 100- PlayStation LifeStyle : 70 / 100- We Got This Covered : 70 / 100- RPG Site : 70 / 100- TrustedReviews : 60 / 100Et voici sa moyenne OpenCrtic actuelle :Et pour finir, sa moyenne MetaCritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain…Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/kingdom-hearts-hd-28-final-chapter-prologue