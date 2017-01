... et consternation.



Pavé césar ^^



Voilà donc mon avis d'un des titres ps4 que j'attendais le plus et que j'ai terminé après environ une dizaines d'heures.



Pour moi ce jeu fait un sans faute au niveau technique (clairement le jeu tel qu’il est n’aurait absolument pas pu sortir sur ps3), au niveau des sublimes musiques, des décors magnifiques et de cet univers fascinant qui se déroule sous nos yeux et évidemment de l’histoire qui montre que Ueda est surement l’un des narrateur les plus talentueux qui existent aujourd’hui dans le monde vidéoludique.



Et pourtant ce jeu est pour moi loin d’être parfait et traine d’importantes tares qui ont vraiment gâchés mon expérience de jeu.



Pour commencer un point négatif qui m’a bien soulé tout le long du jeu c’est le didacticiel… qui reste présent jusqu’à la fin du jeu !! Ils sont sérieux ?! Alors d’une part le bandeau est très visible et vient bouffer une partie du côté droit en haut de l’écran (et donc potentiellement vient gêner la vision) mais en plus c’est perturbant de le voir s’afficher toutes les 20 secondes quand on doit faire une action, en plus d’être complètement anti-immersif car on ça rappelle sans cesse qu’on joue à un jeu, hors on est censé s’évader quand on joue à un tel jeu...



J’ai franchement ragé de ne pouvoir le désactiver, franchement pourquoi n’avoir pas proposé ce choix plutôt que de l’imposer ? On dirait que les dev n’étaient pas certain que l’on sache quoi faire dans le jeu et se sont sentis obligé de nous rappeler sans cesse comment jouer (jusqu’à rappeler inlassablement comment tirer un simple levier !!). Aberrant !



Ensuite j’attaque donc ce qui est pour moi le plus gros point négatif du titre et qu’on retrouve d’ailleurs dans pas mal des tests déjà sortis à savoir c’est la caméra. Un vrai désastre pour ma part et qui, je trouve, m’a gâché pour beaucoup l’expérience du jeu.



Déjà, outre le fait qu’elle parte en sucette dès qu’on se retrouve dans un endroit exigu (et il y en a pléthore dans le jeu), c’est aussi parce qu’elle est toujours trop proche du perso principal. Alors quand on rajoute en plus une énorme bestiole c’est un bordel sans nom, la caméra ne s’est plus où se foutre et on ne voit plus rien. Ce qui fait que par exemple dès qu’on est juste à la sortie d’une pièce et qu’on se retrouve sur le rebord d’une corniche ou face à un mur la caméra vient se coller aux personnages (voir rentre carrément dedans) et on est obligé de la tourner comme on peut pour tenter de voir le décor en se poussant du perso qui occupe ¾ de l’écran et peiner à essayer de voir la direction où on doit aller. C’est pareil quand on doit passer dans des conduits, on se retrouve la caméra collée au cul du personnage, quand parfois (et on ne sait pas pour quelle raison) les développeurs ont décidés de nous foutre une caméra à la fps (pourquoi ne pas avoir gardé cette vue dans tous les conduits ?). Vraiment étrange...



Ensuite là où c’est triste c’est combien elle dessert totalement tout le talent des développeurs pour avoir créé cet univers fascinant et tout leur travail d’architecture des décors comme de l’animation de Trico qu’on n’apprécie qu’a de trop rare moment (lors des scripts) car on a toujours l’impression de lutter avec la caméra, même en extérieur, et on passe complètement à côté de l’immensité et la beauté des décors.



Et Dieu sait que le monde que nous a crée Ueda est extraordinaire et on ne souhaite une chose c’est de pouvoir l’apprécier et le déguster sous tous les angles mais cette foutue caméra n’en fait tellement qu’à sa tête, que là encore ça gâche tout, c’est simple elle ne se pose quasi jamais et est toujours en mouvement et se plante toujours quelque part même quand on y touche pas et elle est toujours trop proche des protagonistes ce qui fait qu’a de trop rare moment on ressent l’immensité des décors et on peine à apprécier les panoramas superbes que nous propose le jeu. Il en est ressorti pour ma part une grosse frustration à ce niveau.

J'avoue je me suis pris à rêver d’une caméra semi-fixe à la ICO, c’est à mon sens ce qu’on aurait dû avoir pour rendre honneur aux magnifiques décors et pouvoir apprécier vraiment l’ambiance du jeu. Tristesse.



L’autre souci majeur qui vient achever ce désastre à mes yeux comme je le disais c’est qu’en plus la caméra à un temps de latence, ce qui est reste pour moi un choix incompréhensible de la part des développeurs que de lui avoir collé ce « feeling ». (edit : j’ai lu ce soir que cela serait dû à la dernière maj… à confirmer)



C’est-à-dire qu’a partir du moment que l’on veut la bouger celle-ci ne réagit pas instantanément tout de suite, elle bouge lentement puis rapidement au bout d’une seconde. C’est très bizarre et désagréable au possible, et c’est bien une impression de lutte que j’ai ressentis avec elle tout le long du jeu.



L’autre gros point négatif qui revient aussi dans bon nombres de tests c’est que la bestiole est souvent très chiante à diriger. Mais c’est aussi la faute à un gameplay largement perfectible parce que d’une part pas très intuitif, les commandes étant nombreuses, entre la caresse, l’appel, et les 4 ordres que l’on peut donner à la bestioles il ne vaut mieux pas se gourer de bouton et malheureusement c’est ce qui arrive régulièrement ce qui fait que déjà que la bestiole fait pour moitié ce qu’elle veut mais en plus on va lui faire faire l’inverse de ce qu’on voulait qu’il se produise et il s’en suit des séquences à répétitions hyper soulantes et décourageantes même surtout quand dans ces moments il y a la caméra en plus qui vient complètement terminer de gâcher le jeu…



Pour ma part il fut fréquent pendant mes parties que la bestioles se barre toutes seules dans la bonne direction (et vu que c’est souvent en montant sur des trucs très hauts donc impossible de la rejoindre sinon l’appeler pour qu’elle revienne (ce qui met un certain temps quand elle s’est barré 50 mètre plus haut) ou bien qu’elle refasse tout un chemin inverse à la bonne direction parce que l’IA interprète mal l’ordre que je lui ai donné.



Pour le gameplay du garçon en lui-même là aussi c’est très perfectible il arrive souvent dans le jeu qu’il y a des éléments avec lequel le personnage peut interagir automatiquement et qu’on se retrouve alors à monter sur une rambarde sans arriver à choper cette foutu chaine sur laquelle on veut grimper parce qu’elle est collée à la rambarde… C’est d’ailleurs aussi toujours un moment délicat que de devoir sauter d’une chaine ou d’une corde pour rejoindre une corniche ou plateforme.



Le personnage ne se tourne pas toujours bien comme il faut pour sauter face à la plateforme et on en vient régulièrement à louper le saut et se retrouver au fond du ravin ou tout en bas de la pièce ou l’endroit où l’on est. Alors quand c’est dans un moment critique où on doit se dépêcher, pour la première fois de ma vie j’ai failli parfois balancer ma manette tellement ce gameplay imprécis au possible me désespérait. Pour terminer enfin sur le gameplay, monter sur Trico n’est pas non plus une mince affaire, il est fréquent que le personnage se « perde » sur son corps et se retrouve sans dessus dessous et on n’arrive plus à le diriger correctement, même se détacher de l’animal peut devenir une plaie car le personnage s’accrochant automatiquement dessus, suivant où il est placé même en appuyant sur le bon bouton pour se décrocher (ou bien sauter à partir de son dos) celui-ci ne le fait pas au moins 1 fois sur 2.



C’est d’autant plus très étonnant que sur le titre précédent (shadow of collosus) grimper sur les colosses étaient très intuitif et plaisant sans jamais se retrouver avec un tel problème de gameplay.



Vraiment tout combiné (gameplay, IA pas top, et la caméra) certaine séquence étaient de vrai purge.



Voilà donc la liste des gros défauts de ce titre pour moi qui m’a plombé tout de même pour moitié le plaisir d’y jouer et l’histoire extraordinaire que nous présente The Last Guardian.



J’en retiens malgré tout une écriture scénaristique fantastique comme je l’ai déjà dit, surement l’une des meilleures ost que j’ai entendu de ces dernières années, l’animation de la bestiole très bien foutue qui la rends extrêmement vivante et attachante (et donc on est vraiment impliqué dans ce qui peut potentiellement lui arrivé de mal), et un jeu dans son ensemble qui ne souffre quasi d’aucun temps mort avec en prime une fin absolument superbe.



Un jeu que je conseille d'acheter si on aime le genre mais en gardant en tête que le gameplay et la caméra peuvent vraiment gâcher l'expérience comme je viens de l'expliquer dans mon pavé.