Voici une Information concernant le jeu Tales of Berseria :Le jeu de Namco-Bandai est testé par la presse occidentale. Voici les notes :- Digitally Unloaded : 9/10- Godisageek : 9/10- IGN : 8.8/10- Game FAQs : 4/5- AttackoftheFanboy : 8/10- SpazioGames : 8/10- Gameinformer : 75/100- EGM : 7/10- Gamespot : 7/10- Trustedreviews : 3.5/5- Digitalcentralmedia: 6.5/10Voici sa moyenne actuelle OpenCritic :Et pour finir, voici sa moyenne actuelle Metacritic :Pour rappel, le jeu sortira le 27 janvier prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=ace3e72eea7c113143dfcb8f30ac51fd&t=1336995

posted the 01/23/2017 at 06:19 PM by link49