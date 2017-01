Bonsoir tout le monde



Aujourd'hui voici les 2 épisodes de mon let's play sur résident evil 7 en vr , je suis accompagné



D'airlya sur skype



Pour l'intant on à tourner 5 épisodes et je peux vous dire c'est du ultra lourd !! surtout les épisodes 03 à 05 lol



Barre de rire assurées et frissons , moi tant que j'ai une arme je me sens un peu en sécurité lol



Bon je sais qu'on entends les personnages 2 fois rien de bien méchant , ça sera résolu pour l'épisode 06



Bon visionnage à tous et à toutes !