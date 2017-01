salut,

je galère là, je comprends rien !



je pensais faire un copier coller des roms du pc vers la carte sd mais je ne vois aucun repertoire adequat.

la clé fais 16 go et le pc n'en trouve que 560 mo



j'imagine que c'est un souci de compatibilité système qui n'ont rien a voir. Mais alors comment fait on ?



je suis allé voir sur le net, il parle de transfert réseau, mais pour le néophyte c'est galère.



Autre question, si le raspberry s'eteint bien via recalbox, pour le rallumer on fait comment, ya pas de bouton !



Merci pour votre aide