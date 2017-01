Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :L’embargo prenant fin, les notes peuvent arriver. Les voici :- SegmentNext - 9.3/10- Go 4 Gamers - 9/10- PurePlaystation - 9/10- Xbox achievements - 8.9/10- Warlegend - 8.5/10- PlayStation Universe - 8.5/10- Gamespot - 8/10- Giant Bomb 4/5- This GenGaming - 7.5/10Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain, sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=133636/