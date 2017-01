Tout est dans le titre, Tsutaya, Yodobashi Camera ou une autre enseigne ?La date de Tekken 7 est tombée et je serai à ce moment là au Japon, enfin (pas vraiment) je quitte le Japon le 2 Juin au midi direction la Corée et je reviens au Japon le 6 au soir. Donc j’achèterai le Collector le 6 si j'ai le temps sinon le 7 Juin. Prix US pour le collector : 149,99$Donc j'espère que ça sera un peu - cher au Japon.Ah et aussi au niveau de l'occasion Jeux PS4, quelle enseigne au Japon (meilleur prix) ?