Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Les micro-transactions dans les jeux vidéo sont devenues presqu’une norme, malgré que la majorité des joueurs soit contre cette pratique. Cependant, tous les jeux ne comportent pas de micro-transactions et le jeu Horizon Zero Dawn sera l'un d'entre eux. C’est en effet ce que confirment les développeurs sur le compte twitter officiel du studio. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 01 mars prochain…Source : http://segmentnext.com/2017/01/23/horizon-zero-dawn-microtransactions/