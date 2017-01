Le premier niveau

Le second niveau

Le second niveau sans prendre de dégât et sans objet #Skill

Le boss du premier niveau en mode Crépuscule

Le même boss mais cette fois en mode normal et coop

Vidéo commentée avec mon avis (mission 1 et 2)

Vidéo commentée de la mission en mode Crépuscule avec mon avis encore

Salut, on eu ce weekend l’occasion de tester une dernière fois avant sa sortie, une démo de. On a pu y jouer de Vendredi 20 (14H) à Dimanche 22 (23h59). J’en ai donc profité pour doser cette démo en profondeur car j’attends énormément ce jeu et cette dernière m’a réconforté dans mon idée de le prendre day one car certains changements avaient été annoncés et tous ne m’avaient pas forcément plus. On se retrouve donc avec une version finale du jeu qui propose toujours du challenge, un gameplay très nerveux et jouissif, de beaux graphismes, une direction artistique au top et une bonne bande son.Si je devais vous résumer ce jeu en une seule phrase, je vous dirais queest le parfait mélange de 3 de mes licences préférées qui sontet. Ce jeu reprend tous les bons points de ces 3 licences et y ajoute ses propres nouveautés et c’est ce qui fait tout son charme.Je vous propose donc après ce long et très bon weekend sur cette démo, quelques vidéos et images du jeu. Pour les vidéos il y a par moments de très petites coupures, je ne sais pas d’où ça vient car j’ai enregistré ces vidéos avec le boutonsurmais c’est pas bien grave car ça coupe que de très courts passages.Et maintenant voici toutes les images que j’ai capturé via le boutonsur. Vous vous doutez bien que si j’ai pas mis d’images de gameplay pendant les combats, c’est dû au fait qu’on ne puisse pas mettre le jeu en pause donc si je m’amuse à capturer des images en combat, l’IA me tue sans pitié (regardez les vidéos, vous aurez de l’action).