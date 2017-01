La date de sortie pour Tekken 7 serait finalement leaké, via une précommande d'une version collector pour le jeu sur PS4 via Amazon , et ça serait pour le 2 Juin prochainL’édition Collector contiendra: (Uniquement confirmé pour PS4)- Une figurine de Kazuya & Heihachi de tailles 12" x 18"- L'OST Du jeu- Un Steel Book- Un Collector's Box- Le Jeu.UP: Autre Source cf. Le store Russe de Microsoft citant lui aussi à son tour la date de sortie pour le 2 Juin.