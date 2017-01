selon le site go Nintendo (cité en source par mon confrère link49) , le Nintendo network aurait été piraté et plusieurs pseudos et comptes aurait étés volés, vérifié si votre pseudo est dans la liste en bas











http://www.gonintendo.com/stories/272469-rumor-hundreds-of-nintendo-network-accounts-passwords-leaked











voici la liste des pseudos concernés :





http://pastebin.com/3rJDwBqn