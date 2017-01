Je souhaite revendre ma Wii U en prévision de la Switch mais j'ai aucune idée de son prix réel. Je sais qu'elle reste assez bien cotée mais à quel prix je peux la revendre assurément avec ces 6 jeux ?C'est le modèle premium 32 Go avec Nintendoland, Zombi U, Super Mario Maker et 3 jeux Wii Super Mario Galaxy, Zelda Skyward Sword et Zelda Twilight Princess. Et en accessoires un nunchuck et une manette Wii Remote Plus Yoshi qui est à 47€ neuve sur Amazon (les deux officiel Nintendo).