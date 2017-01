Le jeu Tokyo Xanadu eX aura droit à une Limited Edition aux US.A l'intérieur du coffret, il y aura:-Le jeu sur PS4-Une figurine de 9"-Un Artbook de 60 pages-L'OST du jeu-Des cartesPar contre, le prix est un peu abusé 149$ sans les FDP.[MAJ] Une version Vita de prévu-Le jeu sur PS4-Une peluche de 5"-Un Artbook de 60 pages-L'OST du jeu-Des cartesAvec cette fois un prix "normal" 69$ sans les FDP

posted the 01/23/2017 at 12:32 PM by leblogdeshacka