Voici une Image autour, entre autres, du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Ceci se base sur les Réservation effectuées du 19 au 22 janvier 2017 dans les Enseignes Comgnet. Les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et son Edition Collector, et Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch font leurs entrées, Monster Hunter XX : Double Cross reste stable, Resident Evil 7 sur Ps4 également, Ni-Oh perd deux places, Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD Remix perd trois places, NieR : Automata reste stable et Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional perd deux places…Source : http://www.comgnet.com/ranking/