L'institut DFC Intelligence lui prédit une énorme popularité dans les prochaines années. Les analystes de la firme pensent ainsi que Nintendo pourrait écouler pas moins de 40 millions d’exemplaires de sa console d’ici 2020. Selon le rapport récent, Microsoft aurait écoulé 23 millions d’exemplaires de sa One en 3 ans. Perso je la trouve trop chère pour l'instant, les jeux et accessoires sont trop chère aussi. Si vous avez raté ma première vidéo YouTube je vous invite à la regarder. Presque 1500 vues déjà !

posted the 01/23/2017 at 08:39 AM by manon66