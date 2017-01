" Je n'ai parlé que de la FIFA aujourd'hui, mais la structure de notre entreprise nous permet de sortir toutes sortes de jeux pour chaque plate-forme, donc nous irons où sont les joueurs.

Je pense que la Nintendo Switch va mettre Nintendo de nouveau au premier plan de l'industrie vidéoludique, une fois de plus.

Leur approche est très différente de ce qu'ils ont fait dans le passé - ils ont écouté EA, Activision et d'autres éditeurs tiers depuis le début du développement de la Switch, donc nous avons été impliqués tout au long du processus de création de la console.

Ils ont fait équipe avec nous parce qu'ils voulaient garantir un succès pour leur console.

Faire des affaires avec Nintendo est très important pour nous ... Nous aimerions amener de plus en plus de jeux pour tout le monde. "

Yo mes switcheur !Même si EA a annoncé pour le moment seulement Fifa, d'autres jeux sont à prévoir et des annonces se feront prochainement.Patrick Soderlund, Executive vice president d'EA, nous donne quelques infos sur l'implication des éditeurs tiers dans le projet Nintendo Switch via une interview IGN.